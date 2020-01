Florin Citu, ministrul Finantelor, a declarat ca nu stie daca mai este nevoie sau nu de programul "Prima Casa", urmand sa ia o decizie in perioada urmatoare.

In legatura cu programul "Prima Casa", ministrul Finantelor a spus: "Sunt doua lucruri. Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uitam la el daca face beneficii in societate asa cum este el structurat astazi, este un program care a aparut cand economia avea nevoie de sustinere, astazi economia nu este in criza, deci nu stim daca mai e nevoie in aceasta forma".

"Chiar daca plafoanele la garantie au scazut, creditele au crescut in continuare, se vede o tranzitie catre alte tipuri de credite, se pare ca acest program nu este cel care sustine singur aceasta piata. Vom lua o masura cu acest program cat de curand", a declarat Florin Citu, potrivit stirileprotv.ro.