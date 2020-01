Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, marti seara, ca ideea unui guvern de uniune nationala este o "bazaconie", el criticand, de asemenea, si varianta unui guvern tehnocrat.



"Guvernul de uniune nationala, o alta bazaconie. Cred ca sunt oameni care arunca pe piata tot felul de solutii, fara sa aiba o minima cultura politica. Un guvern de uniune nationala se constituie in momentul in care este o grava criza, care poate sa aiba o dimensiune de securitate nationala, de amenintare a Romaniei ca tara si ca natiune. Atunci spui: suntem in fata unei situatii exceptionale si facem un guvern de uniune nationala, pentru ca impartasim cu totii aceeasi idee, vrem ca Romania sa fie aparata. Dar, in rest, astea nu sunt solutii politice. De ce sa fac guvern de uniune nationala? Facem o hora mare, asa, in care, eventual, putem sa ne certam nu numai in Parlament, certam in ghilimele, discutam in contradictoriu, dar sa o mai facem si intr-un guvern!", a spus Tariceanu la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

Seful Senatului a afirmat ca si varianta unui guvern tehnocrat este una "proasta", sustinand ca actualul guvern are o majoritate care l-a sustinut in Parlament si trebuie sa isi respecte angajamentele luate.

"Eu intotdeauna am considerat ca solutia guvernelor tehnocrate sau cu premieri tehnocrati este foarte proasta. Si avem un exemplu recent, ne intoarcem in anul 2016, cu Ciolos prim-ministru tehnocrat. Ce a fost atunci, stiti foarte bine: o super catastrofa. In al doilea rand, cum sa il accept pe Maior premier? Nici cei de la PSD nu cred ca au luat in calcul varianta asta. Cred ca a aruncat cineva pe piata numele asta (...). Nici nu am discutat cu Ciolacu o astfel de formula. Nu numai atat, cred ca ar fi din partea noastra, dar si din partea lor, o greseala sa revenim acum la putere. Este un guvern care are o majoritate pe care a obtinut-o in Parlament, a venit cu niste angajamente pe care trebuie sa le duca mai departe", a afirmat Calin Popescu-Tariceanu.