Liderul USR, Dan Barna, sustine ca nominalizarea magistratilor pentru conducerea principalelor parchete "e un important pas inainte in directia anularii efectelor asaltului asupra justitiei".

"Anuntarea numelor magistratilor nominalizati pentru conducerea principalelor parchete e un important pas inainte in directia anularii efectelor asaltului asupra justitiei dus de Liviu Dragnea si apropiatii sai.

Intre ei, un loc deloc de neglijat il are fostul ministru Toader, cel care si-a dus profesia si misiunea publica in derizoriu si ridicol.

Am depasit acele momente dar nu si efectele lor. Situatia justitiei din Romania a fost, de altfel, subliniata si in ultimul raport MCV sau in evaluarile partenerilor nostri din strainatate. Dar mai ales, este subliniata de plangerile cetatenilor care ajung sa aiba contact cu magistratii. Mai sunt lucruri de indreptat, mai sunt lucruri care pot fi facute mai bine.

De aceea misiunea sefilor de parchete, daca cei nominalizati vor fi confirmati, nu va fi deloc usoara.

Am vazut in ultimii trei ani ce se intampla cu o justitie controlata de oameni lipsiti de simt al datoriei si al onoarei.

Acesti trei ani nu trebuie sa se mai repete niciodata", a scris Dan Barna pe Facebook.