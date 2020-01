Senatorul PSD Liviu Pop a declarat, la RFI, ca motiunea de cenzura va "trece greu, dar trece".



"Din punctul meu de vedere, trece greu, dar trece", sustine Pop.

Totodata, acesta sustine ca varianta unui guvern de uniune nationala este valabila.

"Vedem din perspectiva aceasta un Guvern PNL care are cativa ministri care pot sa faca parte si dintr-un viitor posibil Guvern de uniune nationala: ministrul de Externe, ministrul Apararii", a spus el.

"In trei luni de guvernare, au aratat cat de incompetenti sunt si cat de aiuristic guverneaza in Romania. Am vazut nenumarate balbe ale membrilor Cabinetului, declaratii contradictorii, declaratii care au avut un impact inclusiv pe zona economica, inclusiv pe cursul leu-euro, am vazut imprumuturile pe care numai saptamana trecuta Guvernul PNL le-a facut, ne-am imprumutat de 14 ori mai scump ca Bulgaria, efecte care se vor resimti in buzunarul fiecarui roman pe parcursul acestui an si nu numai”, a declarat Liviu Pop, potrivit News.ro.