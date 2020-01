Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca a inceput reformarea Agentiei Nationae pentru Ocuparea Fortei de Munca, iar schimbarile pe care le vede necesare ii aduc "nopti albe".

"Schimbarile pe care le vad necesare la un ANOFM gasit de mine neadaptat vremurilor imi cam aduc nopti albe. Dar merita. Lucrurile trainice nu se pot face fara munca serioasa. Se schimba in bine lucrurile si in Romania.

Multumesc companiilor de recrutare care au venit, astazi, in mod voluntar, cu idei pertinente si dorinta de a pune umarul. Asa se schimba lucrurile. Cu fiecare dintre noi, cu oameni carora le pasa.

In Romania cei care vor si pot sa munceasca trebuie sprijiniti in mod pro-activ sa isi gaseasca un loc de munca potrivit. Companiile trebuie sa gaseasca in ANOFM un partener capabil sa le inteleaga nevoile, un loc in care birocratia nu bate eficienta. De aceea cred ca schimbarea pe care o am in vedere trebuie sa plece de la nevoile celor pentru care ANOFM exista.

Am deja noi idei pentru a le discuta maine. Se pot face lucruri bune. Ajung eu la rezultate si aici", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.