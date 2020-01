Kelemen Hunor este de parere ca toate partidele care isi doresc alegeri anticipate ar trebui sa voteze motiunea de cenzura, care, spune el, "ar trebui sa treaca fara nicio problema".

"Vom incerca sa blocam proiectul de lege prin votarea motiunii de cenzura. Cine nu e de acord e obligat sa voteze motiunea. Sper sa treaca. E singurul instrument de a impiedica adoptarea legii. Motiunea ar trebui sa treaca fara nicio problema. O sa va dau si argumente, inclusiv pentru anticipate. De la demiterea lui Ungureanu in 2012 am tot avut guverne. Nu poti sa faci proiecte, daca schimbi guvernele in mod permanent. Avem nevoie de o majoritate guvernamentala solida. Acest lucru se poate face prin anticipate. Nu castigam doar jumatate de an. Trebuie oprita criza guvernamentala. De ce cred ca se poate ajunge la declansarea procedurii? Primul pas e demiterea Guvernului. Cei care doresc anticipate trebuie sa voteze motiunea. USR sau o parte din USR, cea care gandeste limpede, daca doresc anticipate, trebuie sa voteze demiterea Guvernului", a declarat Kelemen Hunor, potrivit antena3.ro.