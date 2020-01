Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca pensiile vor creste pentru ca sumele sunt prevazute in bugetul de stat, dar a precizat ca majorarea alocatiilor depinde de resursele financiare care trebuie sa le sustina, fara sa fie afectat deficitul bugetar.



"Vom creste pensiile, vom creste alocatiile. Am prevazut in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si in Legea bugetului de stat sumele necesare pentru a asigura cresterea pensiilor. Poti sa-ti permiti sa cresti alocatiile in masura in care exista resursele financiare pentru a sustine aceasta majorare, fara sa afecteze deficitul bugetar, dar cu siguranta vom creste alocatiile de copii si cu siguranta vom creste si pensiile", a precizat Orban la Palatul Parlamentului, relateaza Agerpres.

El a fost intrebat daca pensiile vor fi majorate cu 40% incepand cu luna septembrie, in conditiile in care guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spunea ca este posibila o crestere cu numai 4%.

"Domnul guvernator a spus ca e greu sa cresti pensiile cu 40% daca tu ai o crestere economica de 4% si, intr-adevar, la baza oricarei decizii care este legata de cuantum - salariilor in sectorul public, pensiilor, alocatiilor de copii, ajutoarelor speciale si al altor categorii de indemnizatii - evident ca atunci cand iei decizia privind cuantumul alocarii trebuie sa tii cont de realitatea economica (...). Uitati-va, de exemplu, discrepanta dintre salariile din sectorul public si sectorul privat. Daca va uitati, in nicio tara europeana nu exista o asemenea situatie, in care salariul mediu in sectorul public sa fie mai mare decat in sectorul privat".

Intrebat daca ar putea fi o crestere etapizata a pensiilor si a alocatiilor anul acesta, premierul a spus ca "orice" decizie nu se poate lua decat dupa analiza evolutiei economiei in primele sase luni.

"Daca va uitati in legea responsabilitatii fiscal-bugetare, Guvernul are obligatia ca dupa sase luni sa prezinte un raport privind evolutia economica si bugetara, in functie de care fundamenteaza rectificarea bugetara (...). Guvernele PSD nu au prezentat niciodata la termen acest raport pe care aveau obligatia legala sa il prezinte dupa sase luni de activitate. Obiectivul nostru este clar si limpede, si anume acela de a creste toate veniturile romanilor, de a creste salariile in mediul privat, de a creste salariile, pensiile, de a creste alocatiile, dar la baza acestei cresteri in mod evident trebuie sa stea o crestere economica stabila, solida, care sa aiba la baza investitii, cresterea productivitatii, aplicarea inovatiei si cercetarii in activitatea companiilor, cresterea competitivitatii companiilor romanesti, dezvoltarea companiilor pe pietele regionale sau globale, si anume dezvoltarea economica autentica, nu mariri pe hartie care sa duca la inflatie si care sa nu poata sa fie sustinute in perspectiva", a conchis Ludovic Orban.