Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel mai bine plasat in sondajele liberalilor.



"Cercetam posibili candidati, atat candidati care sunt membri PNL astazi, cat si candidati care nu sunt membri PNL astazi, dar care evident au afinitati cu PNL. PNL va decide cel mai bun candidat. Candidatul care are cele mai bune date, notorietate, cota de incredere, corespondenta cu profilul dorit de cetatenii Bucurestiului, intentie de vot si potential de crestere. In functie de acesti parametri vom face analiza si vom desemna cel mai bun candidat al PNL atat la Bucuresti, cat si la nivelul sectoarelor, cat si la nivelul fiecarui municipiu - resedinta de buget", a precizat Orban, informeaza Agerpres.

In privinta desemnarii unui candidat comun cu USR PLUS pentru Primaria Capitalei, presedintele PNL a afirmat ca fiecare partid are diferite proceduri de desemnare, mentionand ca ar fi de dorit ca mai intai acestia sa-si rezolve problemele interne si dupa aceea sa lanseze apeluri in aceasta directie.

"Noi avem propria procedura de desemnare a candidatului la primar. Fiecare are diferite proceduri de desemnare (...). Sa-si rezolve problemele interne si dupa aia sa lanseze apeluri", a sustinut Orban.

Precizarile acestuia au survenit unor intrebari referitoare la includerea in sondaje a lui Rares Bogdan, a Violetei Alexandru, a lui Iulian Ciucu si a lui Ionel Danca, pe care PNL intentioneaza sa le initieze pentru desemnarea candidatului liberal la Primaria Capitalei, dar si legate de lansarea unui candidat comun cu USR PLUS.

Potrivit lui Orban, sondajul PNL va fi unul foarte amplu, care va cuprinde esantioane reprezentative la nivelul Bucurestiului, al sectoarelor, dar si la nivelul fiecarui municipiu - resedinta de judet.

"Si in Bucuresti, ca in fiecare capitala - resedinta de judet fie au fost finalizate, fie sunt in curs de operare pe teren, fie urmeaza sa inceapa culegerea datelor pentru sondajele de opinie pe care le realizam pentru evaluarea candidatilor PNL pentru functiile de primar in Bucuresti si in municipiile - resedinta de judet. Testam orice posibil candidat care ar putea sa aiba sanse in competitia pentru castigarea primariilor atat la nivelul Bucurestiului, sectoarelor Bucurestiului, cat si la nivelul fiecarui municipiu - resedinta de judet. Facem un sondaj foarte amplu si foarte serios, va fi un sondaj care va cuprinde esantioane reprezentative la nivelul fiecarui sector, iar la nivelul Bucurestiului, va fi un esantion reprezentativ de aproximativ 5.000 de persoane, ceea ce va face ca sondajul sa fie extrem de serios si sa ne permita analiza mai multor teme de cercetare pe care ni le-am stabilit", a aratat liderul liberal.