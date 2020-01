Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat luni ca banii necesari pentru cresterea pensiilor cu 40% sunt inclusi in bugetul pe anul acesta, ''legislatia este respectata'', iar o modificare a actului normativ ar fi posibila numai daca ar exista riscul ca Romania sa intre in recesiune.



"Sa presupunem ca exista riscul ca Romania sa intre in recesiune. Nu va intereseaza ca ar da faliment zeci de mii de firme si ca ar intra oamenii in somaj? Daca Romania intra intr-o criza economica, avem mai multe probleme: o sa avem somaj, o sa avem bani mai putini la venit. Banii sunt in buget, legislatia este respectata", a afirmat Citu, la Palatul Parlamentului, intrebat pe aceasta tema, relateaza Agerpres.

El a afirmat ca PSD a aprobat legea cu privire la majorarea pensiilor fara sursa de finantare, cu un impact negativ de 24 de miliarde de lei in bugetul pe anul acesta.

"In legea pensiilor - si aici vedeti iresponsabilitatea si incompetenta celor de la PSD, pentru ca au trecut o lege a pensiilor prin Parlament care arata un impact negativ de 24 de miliarde de lei in 2020. A trebuit sa preiau aceasta gaura de 24 de miliarde, sa fac rost de bani sa-i pun in buget. Despre asta vorbim. Acesta este efectul. Deci 2,5% din PIB, sa faci rost de bani si sa platesti doar la pensii suplimentare. Stiti cat este gaura pe care ne-au lasat-o pentru anul viitor? 51 de miliarde de lei aproape. Deci, au aprobat o lege fara sursa de finantare, nu este asumata. Este un proiect de lege pe care l-au aruncat asupra noastra", a sustinut ministrul Finantelor.

Referitor la declaratia guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, care a spus ca majorarea pensiilor s-ar putea face cu 4% si nu cu 40%, Florin Citu a mentionat ca "deocamdata" banii pentru majorarea pensiilor cu 40% sunt prevazuti in bugetul pe anul acesta.

"Domnul guvernator este un economist foarte bun si domnia sa se uita, din punctul de vedere al presiunilor pe buget, nu numai pe termen scurt, dar si pe termen mediu si lung. Domnia sa intelege foarte bine ce inseamna aceasta presiune, aceasta lipsa a surselor de finantare in legea pensiilor - 24 de miliarde in 2020. Deocamdata, legea spunea foarte clar - banii sunt acolo pentru pensii. Domnia sa a explicat un scenariu, nu poti sa fii de acord cu un scenariu", a subliniat vorbitorul.