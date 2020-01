Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca a trimis Parlamentului solicitarea de a convoca sesiune extraordinara pentru asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.







Sesiunea ar urma sa aiba loc in perioada 27 si 31 ianuarie, spune seful statului.

"Tocmai am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea celor doua Camere in sesiune extraordinara. Solicit aceasta sesiune extraordinara pentru a discuta angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi. Sesiunea extraordinara urmeaza sa aiba loc saptamana viitoare, intre 27 si 31 ianuarie", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni, relateaza Agerpres.

In scrisorile transmise presedintilor celor doua Camere, Teodor Melescanu si Marcel Ciolacu, presedintele Iohannis cere sesiune extraordinara avand in vedere decizia Guvernului de a-si angaja raspunderea asupra proiectului privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali.

De asemenea, acesta invoca faptul ca reglementarile cuprinse in aceasta initiativa legislativa urmaresc asigurarea cadrului normativ necesar pentru realizarea unei legaturi mai durabile intre alegatori, alesi si comunitatea locala, cu implicatii directe asupra bunei functionari a autoritatilor locale. Proiectul vizeaza masuri urgente intr-un domeniu de maxima importanta pentru societate, indica seful statului.

"Acest proiect de lege reprezinta ordinea de zi a sesiunii extraordinare a carei convocare a solicit", a scris Iohannis.

Citeste si: Orban: "Vom creste pensiile, vom creste alocatiile"

Saptamana trecuta, seful statului a declarat ca sprijina demersul Guvernului de a-si angaja raspunderea in Parlament cu privire la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si ca va solicita intrunirea Parlamentului in sesiune extraordinara.