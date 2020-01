Cseke Atilla, liderul senatorilor UDMR, a anuntat ca, in cazul unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban, UDMR o va sustine.

"Pozitia UDMR este arhicunoscuta, nu e de azi de ieri, este o pozitie de cateva luni pe care noi o tot spunem si anume aceea ca nu putem sustine modificarea legislatiei electorale in ultimul an de mandat. Acest lucru este spus clar si de CCR, de recomandarea Comisiei de la Venetia si nici nu mai sunt tari mai la vest de Romania care sa fi facut aceasta modificare. In plus, aceasta modificare nici nu asigura o reprezentare mai mare a comunitatii maghiare, deci daca va exista motiune, noi vom vota. Din punct de vedere constitutional, legal, logic si moral, si Comisia de la Venetia ne spune ca nu e bine sa faci astfel de modificari in ultimul an, pentru ca ele servesc interesul unui partid politic. Se denatureaza si campania si votul. Daca se doreste o modificare a legii electorale prin Parlament, acest lucru se poate face fara discutii, daca va exista o majoritate. Acea lege ar fi constitutionala. Acum se ridica mari semne de intrebare privind constitutionalitatea", a declarat liderul senatorilor UDMR.

"Nu ne dorim si nu urmarim intrarea la guvernare. Motiunea, daca va fi depusa, o vom sustine, iar ulterior vom refuza orice oferta de intrare la guvernare", a mai spus Cseke Atilla, potrivit antena3.ro.