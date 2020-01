PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu.



Intrebat de ce PSD nu vrea sa revina la guvernare in cazul in care o motiune de cenzura va trece in Parlament, Stanescu a spus ca social-democratii vor veni cu ceva nou.

"Vom depune motiune de cenzura. (...) Avem ca varianta de sustinere UDMR si o sa discutam cu parlamentarii independenti si cu alti parlamentari, cu Pro Romania, o sa discutam cu toata lumea, pentru ca vrem sa treaca aceasta motiune. (...) Noi avem alta idee, ceva nou, noi am mai venit cu idei noi, am facut si motiune de cenzura impotriva propriului Guvern, asa ca avem noutati. Facem motiune de cenzura pentru ca nu suntem de acord sa se schimbe regula in timpul jocului. E un atentat la democratie ceea ce face Guvernul Orban la aceasta ora, pentru ca ei, in momentul in care se vorbea de Justitie si liderul nostru la acea ora avea o problema cu Justitia, ei se legau cu lanturi in Parlamentul European. Exact acelasi lucru il facem si noi. (...) PSD nu trebuie sa revina la guvernare in perioada urmatoare de timp", a afirmat Stanescu, inainte de inceperea sedintei conducerii PSD, informeaza Agerpres.

Potrivit lui Stanescu, Guvernul Orban "nu are nicio idee" si a intrerupt toate programele initiate de PSD.

"Ei ne vorbesc in agenda lor, care nu are nicio legatura cu agenda cetateanului, despre alegeri anticipate, doua tururi de scrutin, practic, un interes al lor de grup sau de gasca in ideea de a minti romanii, de a nu majora alocatiile, de a nu mari salariile profesorilor, de a nu da pensiile", a sustinut el.