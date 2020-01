Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu a declarat la sediul Ministerului justitiei, luni, ca Sectia Speciala a fost construita deficitar si sutine ca aceasta "nu ar fi putut nici daca ar fi vrut sa combata coruptia sau o abordeze intr-un mod structurat si eficient".

"Modul in care a fost construita este deficitar, cu o competenta adresata strict unei categorii profesionale si nu fenomenului de coruptie ca atare. Apoi, modul in care a fost integrata, de fapt neintegrata in structura piramidala, ierarhica a Ministerului Public, modalitatea in care practic procurorul-sef al acestei Sectii pentru investigarea infractiunilor din Justitie emite acte procesuale fara sa poata fi cenzurat de catre procurorul general, modul in care a functionat aceasta sectie de un an si mai bine, fara rezultate deosebite, ba chiar cu masuri procesuale care au pus in cauza vointa de a combate coruptia - ma gandesc la acele apeluri retrase in cauze de mare coruptie neexplicate, nejustificate, lipsa unor anchete care sa demonstreze ca are capacitatea aceasta sectie chiar sa combata fenomenul de coruptie, acolo unde este, in Justitie", a declarat Catalin Predoiu.

"In mod obiectiv, o astfel de sectie doar cu procurori grupati in Bucuresti, la centru, fara sa aiba dezmembraminte teritoriale nu ar fi putut nici daca ar fi vrut sa combata coruptia sau o abordeze intr-un mod structurat si eficient, pentru ca nu poti sa faci din Bucuresti supravegherea fenomenelor de coruptie si combaterea lor in toata tara", a mai spus Predoiu.

"Si daca s-ar fi facut aceste dezmembraminte, unitati teritoriale, la ce-am fi ajuns? La un fel de DNA paralel? Si asa este complicata arhitectura Ministerului Public si nu totdeauna armonizata. S-a vazut ca a fost, de fapt, un demers neprofesionist, nesuficient fundamentat, chiar daca a plecat de la o idee care merita discutata: cum putem evita abuzurile asupra magistratilor. Dar si aceasta idee trebuie sa aiba in prealabil o alta cercetare in sens criminologic, in sens procedural. Unde au fost acele abuzuri? Cine le-a savarsit? Cine a fost santajat? Cum a fost santajat, daca a fost santajat? Cate cazuri sunt? A fost fenomen de structura, de sistem? Au fost cazuri izolate? La toate aceste lucruri se putea da raspuns pana acum si Justitia putea sa dea un raspuns", a mai afirmat ministrul Justitiei, potrivit adevarul.ro.