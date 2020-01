Un procuror DNA a cerut luni, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea lui Valeriu Zgonea la inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor este acuzat ca a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier judetean intr-o importanta functie publica.



La ultimul termen al procesului desfasurat luni, reprezentantul DNA a solicitat instantei ca Zgonea sa fie condamnat la o pedeapsa orientata spre mediu, cu circumstante agravante, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

Procurorul a citit in sala de judecata mai multe interceptari ale unor convorbiri telefonice purtate de Valeriu Zgonea cu Dumitru Dobrica, consilier judetean, in care apar si numele lui Liviu Dragnea si Marcel Ciolacu.

"Stai, ma, ca ma cert cu Dragnea, ca Dragnea voia sa puna el secretar de stat. Dar acum l-am convins. Il adusese pe baiatul lui de la Teleorman, auzi!", i-ar fi spus Zgonea lui Dobrica, intr-o convorbire telefonica din luna ianuarie 2013, informeaza Agerpres.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in perioada iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea functia de presedinte al Camerei Deputatilor si era vicepresedinte al PSD, Zgonea a acceptat promisiunea facuta de Dumitru Dobrica, consilier judetean in Buzau, privind primirea de foloase necuvenite, in schimbul numirii fiicei acestuia intr-o importanta functie publica.

Ulterior, arata procurorii, Zgonea a primit de la Dobrica foloase necuvenite in suma totala de 62.143 lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna.

Astfel, Dobrica ar fi platit in 2013 o excursie la Viena si bilete la concerte pentru Zgonea.

"Numitul Dobrica Dumitru a organizat, pe cheltuiala SC (...) SA Patarlagele, pentru inculpatul Zgonea Valeriu Stefan si concubina sa, o excursie de 4 zile la Viena, in intervalul 16.05.2013 - 19.05.2013, suportand inclusiv contravaloarea unor bilete la concerte sustinute de (...) si (...), excursie contractata prin intermediul SC (...) SRL Buzau. (...) In vederea disimularii platii sejurului pentru inculpatul Zgonea Valeriu Stefan, numitul Dobrica Dumitru i-a cerut (...) sa intocmeasca separat o factura pe numele acestuia, pe care de altfel numitul Dobrica Dumitru a achitat-o personal in numerar, iar concubina sa a fost inscrisa pe o alta factura emisa pentru SC (...) SA cu explicatia 'prestari servicii'", se arata in rechizitoriu.

Conform documentului, factura a fost intocmita in favoarea unei societati comerciale, cu scopul de a putea deduce ulterior cheltuielile.

"Despre programul sejurului, numitul Dobrica Dumitru a informat-o telefonic pe (...), acesta precizand ca inculpatul Zgonea Valeriu Stefan are la Viena si o intalnire oficiala cu niste ambasadori. (...) De altfel, articolele de presa de la acel moment confirmau participarea inculpatului Zgonea Valeriu Stefan la concertul (...) de la Viena legat de o vizita oficiala a inculpatului", se mai mentioneaza in rechizitoriu.

Conform DNA, la data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor facute de Valeriu Zgonea, fiica lui Dobrica a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu.

Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, fiica lui Dobrica si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, la data de 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Dumitru Dobrica a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, care nu a fost acceptat de catre judecatori.