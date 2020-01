Gabriela Firea a anuntat ca asteapta "scuze publice" din partea lui Rares Bogdan, dupa ce acesta a declarat ca PSD a periclitat parteneriatele cu UE si cu NATO si il ameninta cu plangere penala.

"Am vazut ca se fac declaratii care nu au nicio legatura cu realitatea si cred ca trebuie sa ne asumam cu totii punctele de vedere (...) si, de asemenea, sa avem proprietatea cuvintelor. In momentul in care domnul europarlamentar insira o serie de lideri PSD si spune despre acestia ca au periclitat parteneriatul cu Statele Unite si parteneriatul cu Uniunea Europeana cred ca trebuie sa vina sa explice. Astept scuze publice din partea domnului europarlamentar, reformularea acestei afirmatii, in cazul in care in aceasta saptamana nu observ o imbunatatire a discursului sau public, care nu are nicio legatura cu faptele reale ale mele si ale colegilor mei, imi rezerv dreptul, asa cum am spus, sa vina in fata unei instante sa explice in ce fel am periclitat noi parteneriatele cu UE si cu NATO. Mi se par niste declaratii absurde, dezechilibrate si eu stiu ca in politica se permite orice, dar nu chiar orice", a declarat primarul Capitalei inaintea unei sedinte a conducerii PSD.

"PNL e venit la guvernare pe usa din dos, nu in urma unor alegeri libere, ci in urma caderii Guvernului, pentru ca PNL a unit sase partide pentru a trimite PSD in Opozitie. Legea este propusa de PSD (Legea pensiilor ), existau si surse de finantare, dar, daca atat premierul, cat si ministrul de Finante aloca aceste resurse catre alte domenii care nu sunt prioritare pentru populatie, cred ca trebuie masuri mult mai drastice", a spus Gabriela Firea, potrivit antena3.ro.