Europarlamentarul PNL, Rares Bogdan, i-a raspuns lui Marcel Ciolacu la propunerea unui guvern de uniune nationala, spunand ca PNL "nu guverneaza cu hotii".

"Nu guvernam cu hotii. Cu cei care si-au batut joc de banul public, care au jefuit bugetele statului si au promovat oameni in guvernare exclusiv pe baza de carnet de partid si pile, oameni inompetenti., aculturali, lipsiti de profesionalism. Avem o viziune de dreapta pentru guvernarea acestei tari in care ne bazam pe investitii si dezvoltare, dansii sunt axati exclusiv pe gestionarea saraciei. Ultimii 7 ani in care au guvernat Romania intr-un fel sau altul au fost tragici pentru aceasta tara, nu avem cum sa gandim politici publice si dezvoltarea Romaniei cu niste oameni a caror viziune de dezvoltare pur si simplu nu exista", a declarat Rares Bogdan.

"Nu guvernam cu cei care au atacat statul de drept si au periclitat parteneriatele noastre vitale cu Uniunea Europeana si SUA si care pana la aceasta ora nu au recunoscut ca au gresit. Nu suntem dispusi sa stam alaturi de Oprisan, Codrin, Buzatu, Badalau, Stanescu, Firea, Olguta, Budai, Nicolicea, Iordache, Arsene. Am vazut de ce sunt in stare, raman un pericol pentru democratia reprezentativa si drumul european al acestei tari", a mai spus europarlamentarul PNL, potrivit dcnews.ro.

