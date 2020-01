Florin Citu, ministrul Finantelor, sustine ca guvernarea PNL este una responsabila si vine cu solutii atat pentru cheltuieli, cat si pentru venituri, spre deosebire de PSD, care a luat masuri iresponsabile doar pentru a-si schimba imaginea.

"Premierul Romaniei a facut o declaratie pe care o sustin 100%.

Dinamica cresterilor cheltuielilor cu asistenta sociala este conditionata, ca in orice tara din lume, de evolutia economiei si a incasarilor la buget. Mai ales in situatia Romaniei unde 2/3 din cheltuieli curente sunt salarii si asistenta sociala.

In plus, dublarea alocatiilor, 7.5 miliarde lei, NU a fost inclusa in buget si este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decat cele bugetate si/sau reduceri de cheltuieli.

Din primul moment am cautat analiza facuta de PSD pentru legea pensiilor. Am cautat sursa de finantare. Nu am gasit-o. Nu exista. Am facut la fel pentru amendamentul introdus in Parlament care dubleaza alocatiile. Nici acolo nu am gasit sursa de finantare. Iresponsabilitate maxima din partea socialistilor care in disperarea de a-si salva imaginea sunt gata sa arunce in aer Romania.

Guvernarea PNL este una RESPONSABILA.

Venim cu SOLUTII atat pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului adminstrativ) cat si pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile si populismele guvernarilor PSD din ultimii ani.

#RomaniiTrebuieSaStie

P.S. Bugetul pentru 2020 este construit pe legislatia in vigoare si are bugetate venituri (estimate) pentru toate cheltuieile care erau in vigoare in acel moment", a scris Florin Citu pe Facebook.