Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu a stiut de cazul primarului din Iasi care a facut sex chiar in sediul institutiei cu doua minore traficate.

Orban sustine ca "a trecut vremea aia in care se facea dosarul la securitate si se stia tot despre fiecare".

"Am fost informat (...) Nu s-a stiut de lucrul asta. Credeti ca a stiut cineva? Acum s-a vazut, ca urmare a unei depozitii facute in instanta. El a fost demis din functia de presedinte al organizatiei (filiala locala a PNL) si nu o sa mai candideze el, o sa avem alt candidat. Cum sa stim de asa ceva? Daca dumneavoastra va imaginati ca poti sa stii tot ce a facut orice candidat de primar acum 10-15-20 de ani... A trecut vremea aia in care se facea dosarul la securitate si se stia tot despre fiecare", a declarat Ludovic Orban, pentru HotNews, informeaza B1.ro.