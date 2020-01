Politica • 19 Ianuarie 2020 • 14:31 14:31 Lectura de un minut

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Targoviste, ca in afara partidului nu are dusmani, ci adversari politici, iar in interiorul acestuia are numai colegi.

"Eu in afara partidului nu am dusmani, am niste adversari politici. In interiorul partidului am numai colegi. Se intampla ca fiecare dintre noi sa avem si un plan personal politic si atunci apare competitia. Competitia nu duce decat la progres. E un lucru demonstrat. Inainte de a intra in conferinta ne-am strans si am stat de vorba si am facut niste reguli democratice de desfasurare a competitiei de astazi. La sfarsitul competitiei ramane o singura echipa, aceea a PSD. De luni echipa castigatoare trebuie sa se ocupe de pregatirea alegerilor locale", a spus Ciolacu, la Conferinta de alegeri a organizatiei judetene din Dambovita, desfasurata la Targoviste, informeaza Agerpres. Candidatii pentru functia de presedinte al PSD Dambovita sunt europarlamentarul Rovana Plumb si deputatul Corneliu Stefan.

