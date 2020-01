Guvernarea PNL este una responsabila, vine cu solutii atat pe partea de cheltuieli cat si pe cea de venituri pentru a repara "mizeriile si populismele" guvernarilor PSD din ultimii ani, sustine ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook.

"Guvernarea PNL este una responsabila. Venim cu solutii atat pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului administrativ) cat si pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile si populismele guvernarilor PSD din ultimii ani", a scris, duminica, ministrul Finantelor, pe reteaua de socializare.

Acesta afirma ca dinamica cresterilor cheltuielilor cu asistenta sociala este conditionata, ca in orice tara din lume, de evolutia economiei si a incasarilor la buget, "mai ales in situatia Romaniei unde 2/3 din cheltuieli curente sunt salarii si asistenta sociala".

"In plus, dublarea alocatiilor, 7,5 miliarde lei, nu a fost inclusa in buget si este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decat cele bugetate si/sau reduceri de cheltuieli. Din primul moment am cautat analiza facuta de PSD pentru legea pensiilor. Am cautat sursa de finantare. Nu am gasit-o. Nu exista. Am facut la fel pentru amendamentul introdus in Parlament care dubleaza alocatiile. Nici acolo nu am gasit sursa de finantare. Iresponsabilitate maxima din partea socialistilor care in disperarea de a-si salva imaginea sunt gata sa arunce in aer Romania", a mai scris Florin Citu, potrivit Agerpres.

Seful de la Finante afirma ca sustine 100% declaratia premierului Romaniei Orban, potrivit caruia dublarea alocatiilor pentru copii se va face numai daca exista resurse financiare. "Daca exista resurse financiare, (...) nu-mi place sa mint. Si daca am fi vrut sa marim alocatiile nu am fi putut pentru ca Legea bugetului era deja publicata, intrata in vigoare la momentul la care a fost promulgata Legea de crestere a alocatiilor", a afirmat Orban, duminica, la Hotnews, intrebat daca alocatiile pentru copii vor fi dublate la jumatatea acestui an.

De asemenea, premierul a subliniat ca sunt prevazuti bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei masuri, deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia".