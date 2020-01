Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca fuziunea dintre USR si PLUS se va face cat mai repede posibil, cel mai probabil aceasta urmand sa aiba loc dupa alegerile parlamentare.

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a raspuns, intr-o conferinta de presa, ca, pentru membrii Aliantei USR- PLUS, prioritara este pregatirea campaniilor electorale.

"Mai repede, tehnic vorbind, nu mai repede de un an de zile. Sa zicem dupa alegerile parlamentare. Din punct de vedere juridic, fuziunea nu avem cum sa o organizam pentru ca avem doua randuri de alegeri acum si atentia noastra trebuie focalizata pe pregatirea acestor campanii, nu pe fuziune si alegeri interne si impartiri de posturi interne. Acesta e motivul pentru care, inca de anul trecut, din toamna, am spus ca ne dorim ca acest proiect sa fie foarte clar unul comun, pentru toti sustinatorii nostri. Am decis sa construim aceasta alianta politica inregistrata la Tribunal, care ne permite sa actionam din punct de vedere politic, in toate alegerile, impreuna. Pregatim candidati comuni. Noi vrem sa valorificam toata experienta, ce a acumulat mai bun USR-ul de cand s-a format si pana acum, toata experienta si oamenii din PLUS care au venit in partid si nu au fost la USR", a raspuns jurnalistilor Dacian Ciolos, relateaza Agerpres

El a precizat ca PLUS a venit cu o oferta politica complementara, mai larga fata de USR, care a atras oameni care, anterior, au stat deoparte.

"Sigur, multa lume intreaba "de ce ati mai facut un partid cand exista USR-ul?". Pai, pentru ca, uitati, noi avem 17.000 - 18,000 de membri. Atingem - si asta am vazut si din analize si din sondaje, din discutii cu oamenii - atingem un tip de electorat pe care USR-ul direct nu l-a atins. Noi am adus un plus acestui proiect politic. Stiti care a fost rezultatul USR-ului dupa alegerile din 2016, ati vazut care a fost rezultatul aliantei la alegerile europarlamentare. Deci, avand o oferta politica mai larga am atras oameni care, pana acum, au stat deoparte, multi dintre ei, pentru ca nu au avut intre cine si cine sa aleaga. Acum important e sa putem construi impreuna, si asta facem deja, de ceva vreme. Evident ca, vedeti, sunt oameni care nu au facut politica, cea mai mare parte a lor, peste 85 - 90% in cele doua partide sunt oameni care nu au mai facut politica, oameni care vin din mediul antreprenorial, din administratie, oameni cu experienta diferita, care au nevoie sa invete si cred ca e important ca romanii, alegatorii, sustinatorii sa inteleaga ca nu e usor sa intri intr-un astfel de proiect si sa construiesti o miscare politica consolidata, in paralel cu pregatirea unor campanii electorale. Noi asta facem si ne-am asumat lucrul asta si mergem pana la capat", a raspuns Dacian Ciolos.