Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat ca s-ar afla intr-o situatie complicata daca presedintele Klaus Iohannis i-ar cere sa candideze pentru Primaria Capitalei.

Acesta respinge ideea unei astfel de candidaturi, dar spune ca seful statului l-ar putea covinge sa ia in calcul aceasta idee.

"Sper sa nu-mi ceara. As sta de vorba cu el, i-as spune proiectia viitorilor ani, cum o vad eu, iar el e o persoana echilibrata si inteleapta, care sunt convins ca va intelege lucruri si nu impune nimanui nimic. Va asculta argumentele mele. E singurul om care ma poate pune in situatia de a trebui sa discut acest subiect. Altcineva nu poate. Daca presedintele Iohannis ar considera ca trebuie sa avem o discutie pe subiectul Capitalei, as fi pus intr-o situatie complicata", a declarat la Digi 24 Rares Bogdan, potrivit B1.ro.