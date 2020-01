Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat sambata, ca si-ar dori ca Sorin Grindeanu sa intre in PSD si "sa faca curatenie", dar spera sa nu se duca si "sa stea la masa cu cei care l-au dat afara", acest lucru insemnand ca "victima sa se pupe cu calaii".

"Mi-as dori sa se duca in PSD (Sorin Grindeanu - n.r.), sa faca reforma (...). Daca poate. Dar sa se duca si stea la masa cu cei care l-au dat afara si l-au facut securist si in toate felurile, ar fi pacat si sper sa nu faca lucrul acesta. Adica victima cu calaii sa se pupe iarasi, cred ca nu va aprecia nimeni chestia aceasta. Daca reuseste in PSD sa ii convinga pe cei de acolo ca au cateva figuri, 'Odiosul' si 'Sinistra', pe care oamenii nu-i mai suporta, sa lase bataliile pentru dosarele lor, pentru functiile lor, eu m-as bucura", a afirmat Ponta, intr-o conferinta de presa, relateaza Agerpres.

El a subliniat ca nu este anti-PSD-ist, ci este "anti-Dragnist, anti-Dancilist, anti-baroni" si pentru ca a fost exclus din partid deoarece nu a votat motiunea impotriva Guvernului Grindeanu, este de inteles ca s-ar bucura ca acesta sa fie la conducerea social-democratilor.

In alta ordine de idei, liderul Pro Romania a punctat faptul ca PNL si PSD nu isi doresc sa mai creasca politic si alte partide, respectiv USR pe dreapta si Pro Romania pe partea stanga, liberalii avand acum guvernarea si forta administrativa.

" PNL isi doreste sa ramana primari intr-un tur si presedinti de consilii judetene alesi direct, pentru ca PNL este noul PSD. Acum au ei guvernul, au prefecti, au Ministerul Dezvoltarii, au forta administrativa, multi dintre primarii PSD, probabil, vor fi regasiti la PNL. Ei vor sa fie noul PSD. Daca lasa doua tururi la primari si daca lasa presedintele de consiliu dintre consilieri, atunci mai intra doua partide in joc, USR pe partea dreapta si Pro Romania pe partea stanga. Eu cred ca PNL si PSD nu vor sa-i lase pe altii sa creasca", a conchis Victor Ponta.