Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la Consiliul Reprezentantilor Uniunii (CRU), ca strategia formatiunii sale este sa pastreze comunitatea maghiara acasa, in Romania.

"Strategia noastra este sa ne pastram comunitatea maghiara aici, acasa, in Romania, in Transilvania, sa dezvoltam comunitatea si sa redobandim tot ceea ce ne luase dictatura comunista. (...) Acea determinare, acea nevoie despre care cred eu ca a caracterizat comunitatea noastra si in dictatura cea mai intunecata, sa ne luam soarta in mana, sa construim si sa demonstram ca, da, suntem in stare sa ne facem o patrie pe plaiurile natale. Sa traim ca o comunitate care isi cunoaste telurile si care cunoaste si instrumentele cu ajutorul carora poate sa-si atinga aceste obiective si sa ramana acasa, aici, in Romania", a spus Kelemen Hunor, relateaza Agerpres.

La inceputul CRU a fost acordata distinctia "Bradul de Argint" unui numar de 24 de personalitati maghiare, iar in cursul serii, la Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca, va avea loc o manifestare festiva cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea UDMR.

In cadrul sedintei CRU va fi ales presedintele acestui for si vor fi stabilite criteriile pentru desemnarea candidatilor UDMR la alegerile locale.

Actualul presedintele al CRU este Rozalia Biro, care va candida pentru un nou mandat.