Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca lista obiectivelor din acordul cu PNL nu a fost indeplinita "nici pe jumatate", precizand insa ca, intr-o intalnire avuta cu premierul Ludovic Orban, acesta a confirmat ca sunt avute in vedere si obiectivele restante.

"M-am intalnit in dupa amiaza zilei de ieri cu premierul Ludovic Orban pentru o analiza de etapa a stadiului respectarii angajamentelor pe care PNL si le-a luat fata de USR cu ocazia votului de investitura a Guvernului si o discutie pe contextul politic generat de anuntul angajarii raspunderii pe primari in doua tururi si perspectivele de anticipate. Dupa cum stiti, USR si PNL au semnat inaintea investirii Guvernului un acord politic cu mai multe puncte care vizau rezolvarea unor probleme urgente pe care romanii ni le-au reclamat", a scris Barna, sambata, pe Facebook.

Potrivit liderului USR acordul a vizat recursul compensatoriu, desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, alegerea primarilor in doua tururi, o corecta reprezentare a diasporei in Parlamentul national, abrogarea unor prevederi nocive ale Ordonantei 114, reducerea impozitarii pe salariul minim, prioritizarea proiectelor de infrastructura, demararea proiectului de reparare si de extindere a retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului, monitorizarea reala a taierilor de lemn.

"Am constatat impreuna ca doar o parte dintre prevederile acordului au putut fi realizate pana acum. Nu suntem deocamdata nici la jumatate cu lista obiectivelor indeplinite. I-am spus asta premierului Orban. USR si-a respectat si isi va respecta intotdeauna cuvantul dat si ne asteptam ca partenerii nostri de dialog vor face la fel. In cadrul discutiei, premierul Orban mi-a confirmat ca si celelalte obiective restante sunt avute in vedere. Asa cum am facut-o in toti acesti ani vom continua sa fim partizanii reformelor facute in interesul populatiei si vom critica, ori de cate ori va fi cazul, abandonarea sau ezitarile care ne abat de la drumul catre tara pe care ne-o dorim", a adaugat Barna, potrivit Agerpres.

El a mentionat ca Alianta USR-PLUS va continua sa se intalneasca cu premierul ori de cate ori va fi nevoie, va dialoga oricat va fi nevoie si va face in cadrul Aliantei USR-PLUS "ce este necesar, astfel incat cei trei ani de deriva sub guvernari PSD sa nu se mai repete".