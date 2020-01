Ministrul Finantelor, Florin Citu, o acuza pe Gabriela Firea ca este un Primar General "incompetent si iresponsabil", care a capusat bugetul Capitalei si a folosit banii in scop electoral.

Pe de alta parte, Primarul Capitalei sustine ca a facut investitii importante in Bucuresti, spre deosebire de fosti primari liberali, care au lasat un dezastru in urma lor, informeaza B1.ro.

"Cheltuielile de personal au crescut de la 581.7 milioane lei in 2016 la 1.5 miliarde lei in 2019!!!Salariul mediu NET s-a triplat si este aproape dublu fata de salariul mediu net din sectorul privat.

In perioada 2017-2019 PMB a cheltuit DOAR pe salarii 3.6 miliarde lei- cresteri salariale plus numar mult mai mare de angajati.

Celebrele companii infiintate ilegal de primarul general si PSD platesc DOAR salarii si atat- cheltuielile de personal reprezinta intre 80% si 90% din totalul cheltuielilor. Daca va intrebati cum apar sinecurile in economie, aveti aici raspunsul", a scris Florin Citu, pe Facebook.