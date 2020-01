Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala.

"Este o motiune serioasa si chiar dorim sa treaca aceasta motiune (...). Dupa motiune, daca va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un prim-ministru, deoarece nu avem un proiect politic si nu avem un program de guvernare. Cred ca este suficienta experienta guvernarii PNL fara un program de guvernare coerent si vedem cu totii si simtim mai ales cu totii costurile. Este varianta unui guvern de uniune nationala pana in noiembrie, cand sunt alegerile la termen. Nu intelegem acest moft de a face alegeri cu doua-trei luni sau patru-cinci luni inainte de alegerile care sunt la termen. Presedintele Romaniei are atributul de a desemna un prim-ministru si cred ca intram intr-o logica constitutionala democratica", a spus Ciolacu, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat ca important este acum ca pachetul de legi electorale sa nu fie modificat altfel decat de Parlament.

"Dar cel mai important pentru Romania in acest moment este de a stopa acest derapaj. Poti sa te joci cu multe cand esti la guvernare, dar sub nicio forma cu pachetul de legi electorale. Este atributul Parlamentului in timp rezonabil sa il schimbe", a afirmat Ciolacu.

Legat de numarul de voturi necesar pentru ca motiunea de cenzura sa treaca, Ciolacu a precizat ca "matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD si UDMR". "Am inceput sa strangem semnaturile", a adaugat el.

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si secretarul general interimar, Paul Stanescu, au participat, vineri, la Conferinta de alegeri a organizatiei judetene din Arges, desfasurata la Pitesti, iar la finalul acesteia a avut loc o conferinta de presa.