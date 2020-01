Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, i-a dat replica lui Dan Barna, dupa ce acesta a declarat ca "ne batem joc de Capitala" daca PNL va avea un candidat propriu.

"Noi am spus ca stam de vorba, dar nu ne plac arogantele. Sfatul meu prietenesc, colegial este sa mai lase arogantele. Din politica romaneasca cel arogant om a fost Adrian Nastase si a ajuns istorie. Eu nu-i doresc sa ajunga pe urmele lui Adrian Nastase si sa lase arogantele. Decenta si respectul fata de combatanti este cea mai buna abordare", a spus Rares Bogdan.

"Sfatul meu pentru tanarul domn Barna este ca atunci cand vorbeste de Partidul National Liberal sa se uite exact la cati primari are PNL, la cate orase codunce PNL, ce primarii conduce PNL, sa se uite ca orasele mari ale Romaniei in frunte cu Cluj, Oradea, Timisoara, Alba, Resita, Ploiesti, Suceava, Piatra Nemt, Roman, Botosani, Targu Jiu. Si orase mai mici ca Urlati, Comanesti, Sinaia, Sebes sunt conduse de primari liberali. Cred ca PNL a dovedit ca are in interiorul sau suficiente resurse pentru a avea dreptul sa puna candidati pentru cele sase sectoare si pentru Primaria Generala a Capitalei", a declarat prim-vicepresedintele PNL.

"Domnul Barna reprezinta un partid care la ultimele alegeri a luat 12% din cate imi amintesc. Noi reprezentam un partid care a castigat alegerile, care in primul tur a castigat cu un scor de aproape 40%. La alegerile europarlamentare Partidul National Liberal a fost primul partid pe tara si a laut un scor de 28%. Domnul Barna reprezinta un partid care a luat 22% sau 23%. PNL are 1.100 de primari, domnul Barna reprezinta un partid care nu are niciun primar", a mai spus acesta.

"Diferentele de opinie pe care le-au prezentat atat tabara PLUS cat si tabara USR, domnul Vlad Voiculescu si domnul Nicusor Dan, arata ca PNL a atins cel putin doi candidati foarte bine plasati in sondajele de opinie. Asa ca eu ii spun domnului Barna sa se ocupe de USR pentru ca au suficiente probleme in teritoriu, sa ne spuna daca sunt de dreapta sau de stanga si sa lase Partidul National Liberal sa se ocupe de guvernarea Romaniei pe care dansii au refuzat-o si sa ne lase sa ne facem strategia electorala, care prevede castigarea primariei Capitalei cu un candidat propriu si cu sase candidati pe sectoare", a mai declarat Rares Bogdan, potrivit digi24.ro.