Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anuntat, vineri, ca s-au facut in minister cheltuieli pe care nu le considera justificate, asta in conditiile in care era necesara dotarea politistilor.



Acesta a vorbit despre achizitionarea unui BMW seria 7, cumparat din banii politistilor, care a fost facut cadou la Camera Deputatilor, dar si despre patru masini Touareg noi. "De 200.000 de euro puteam cumpara 500 de pistoale", a afirmat Marcel Vela, precizand ca politistii din strada umbla cu pistoale Carpati. "Au fost ministri care au cumparat BMW seria 7, ultimul tip, sa-l faca cadou la Camera Deputatilor din banii politistilor. Au cumparat patru masini Touareg noi, 200.000 de euro, toate patru la Jandarmerie care sa asigure protectia unor demnitari PSD. De 200.000 de euro puteau fi cumparate cel putin cinci sute de pistoale. Ca sa salvam membrii de sindicat din strada, care au Carpati acum", a spus, vineri, intr-o conferinta de presa, Marcel Vela, potrivit News.ro. De asemenea, ministrul de Interne a declarat ca a gasit "sute de televizoare cumparate la Jandarmerie cu 1.000 de euro bucata". Citeste si: Rutele noi de zbor cu plecare din aeroporturile din Romania in 2020 "O sa verific ce fel de televizoare asa grozave sunt cu 1.000 de euro bucata", a spus Vela. Intrebat daca va depune plangere penala pentru aceste achizitii, ministrul a spus: "Nu vreau sa spun acum ca fac sau nu fac".

