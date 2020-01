Politica • 17 Ianuarie 2020 • 11:57 11:57 Lectura de un minut

Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat joi ca Guvernul si-ar putea asuma raspunderea privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) in cazul in care proiectul initiat de PNL va fi blocat in Parlament.



Intrebata cand ar urma sa dispara SIIJ, Raluca Turcan a raspuns: "cat de curand". "Este un proiect pe care PNL si l-a asumat. In momentul de fata exista in Parlament. Daca vom constata ca si acest proiect - si ne asteptam la lucrul acesta - este blocat in continuare in Parlament, sa il rezolvam pe cale parlamentara, prin Guvern insa. PSD spune: cum incalca PNL democratia - au invocat chiar si un conflict institutional intre Guvern si Parlament - si se substituie Guvernul Parlamentului si venim cu angajarile de raspundere. Pe Constitutie, angajarea de raspundere este un proces parlamentar, pentru ca permite parlamentarilor sa depuna amendamente, sa participe la procedura de angajare a raspunderii si sa depuna motiune de cenzura prin vot in Parlament. Daca nu o fac, inseamna ca nu pot sau nu vor", a spus Turcan la Digi24, potrivit Agerpres. De asemenea, Raluca Turcan a afirmat ca Guvernul pregateste si alte proiecte pentru care sa isi angajeze raspunderea. "Noi suntem acum pe un plan bine gandit cu niste proiecte care, cel mai probabil, vor conduce la declansarea alegerilor anticipate prin motiune de cenzura", a precizat acesta. Citeste si: Olguta Vasilescu, despre o posibila alianta cu Ponta: "Mars la...

Te-ar putea interesa si: