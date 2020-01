Victor Ponta sustine si el ca, in cazul in care Guvernul va fi demis prin motiune de cenzura, alegerea primarilor in doua tururi nu va mai intra in vigoare. In acelasi timp, liderul Pro Romania nu intelege de unde exista bani pentru turul al doilea al alegeriklor, daca nu exista bani pentru alocatii.

"O cacealma??? O sa ne lamurim foarte repede!

Primele observatii:

1. Guvernul isi angajeaza raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi /aflam insa de la Rares Bogdan (singurul care anunta ce se intampla cu adevarat - Orban de obicei minte pana in ultima secunda) ca se asteapta ca PSD sa depuna motiune de cenzura si sa cada Guvernul ca sa avem anticipiate /daca trece motiunea insa legea NU intra in vigoare, si nici nu se mai pot da ordonante de urgenta = concluzia este ca ramanem la alegeri intr-un singur tur la primari /deci PNL a tras teapa USR si oamenilor care asteptau alegerile in doua tururi.

2. Desi au sustinut public faptul ca vor alegeri in doua tururi la primari si revenirea la sistemul de alegere a Presedintilor de Consilii Judetene dintre consilieri - in legea de angajare de azi nu se mai prevede nimic despre CJ /sa inteleg ca acolo ramanem la sistemul introdus de Guvernul 'Dancila' in 2019 si doar inlocuim baronii PSD cu baronii PNL.

3. Chiar daca PSD si UDMR introduc motiune de cenzura nu au numarul de voturi necesare /in mod sigur USR, ALDE, PMP si Minoritatile nu vor vota ( ca nu vor anticipate) /inseamna ca PNL va vota alaturi de PSD motiunea contra propriului Guvern (cum a fost in 2017 cu 'Grindeanu') /adica PNL este noul PSD.

4. Majorarea pensiilor, a salariilor si a alocatiilor este prevazuta legal pentru August - Septembrie /daca alegerile au loc in Mai - Iunie sper ca intelegeti ca aceste majorari vor fi amanate pentru 2024.

5. UDMR a votat Guvernul 'Orban' pe baza unui Acord scris prin care se angaja Guvernul ca nu va modifica legislatia electorala altfel decat prin procedura parlamentara /nu mor eu de grija UDMR (trebuiau sa stie ca vorbele si acordurile cu Ludovic Orban nu valoreaza nimic) /dar daca Guvernul nu da doi bani pe un Acord semnat in urma cu doua luni - cine are incredere ca se tine 4 ani de ce promite acum?

6. A spus Premierul Orban ca nu poate sa dea banii pentru alocatii pana in August ca nu ii are alocati in Buget /dar si la Alegerile Locale are bani alocati in Buget doar pentru un tur /de unde pune banii pentru turul doi daca nu poate sa puna banii pentru alocatii?", a scris pe Facebook Victor Ponta.