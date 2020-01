Politica • 17 Ianuarie 2020 • 11:31 11:31 Lectura de un minut

Victor Ponta se bucura de intrarea in politica a lui Moise Guran, chiar daca a decis sa mearga in USR, si a dezvaluit ca in 2012 i-a propus acestuia sa intre in Pro Romania.

"Confirm faptul ca i-am propus in 2012 lui Moise Guran sa faca parte din echipa mea guvernamentala /pe model american am considerat mereu ca cel mai important lucru este modul de gestionare a economiei 'It’s the economy stupid' - ca sa ai bani de politici sociale si proiecte de dezvoltare /chiar daca m-a refuzat atunci am dovedit ulterior ca gandirea noastra economica este surprinzator de apropiata /si m-am bucurat cand a sprijinit public si a laudat masurile fiscale adoptate in 2014-2015. Nu vad nimic de condamnat in faptul ca Moise a decis sa paraseasca tribuna din care comenta si sa isi asume intrarea pe teren - este corecta atitudinea lui /singurul lucru negativ este partizanatul politic (pe bani multi) ascuns ipocrit de haina 'jurnalistului independent' - mai sunt multi care fac asta si fac rau. Eu stiu foarte bine diferenta intre a sta in tribuna si a fi pe teren, intre a spune cum trebuie facut si a face direct - o sa o vada si Moise foarte repede (mai ales la USR - un partid unde toti au problema aceasta de adaptare) /desi vom fi in echipe politice adverse ii urez succes /iar pe domeniul economic putem sa fim din nou aliati!", a scris Victor Ponta pe Facebook. Citeste si: Olguta Vasilescu, despre o posibila alianta cu Ponta: "Mars la...

