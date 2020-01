Calin Popescu Tariceanu a declarat ca ALDE nu se va asocia motiunii de cenzura anuntata de PSD, iar daca Guvernul PNL va pica dupa aceasta, "asumarea raspunderii pentru alegerea in doua tururi nu va intra in vigoare".

"Seara trecuta am intervenit telefonic la TVR 1 la emisiunea lui Ionut Cristache pentru a discuta despre decizia guvernului Orban de a-si asuma raspunderea cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.

Am spus ca, mai degraba, cred ca sunt sacrificate alegerile in doua tururi in favoarea alegerilor anticipate. Acesta e punctul nostru de vedere, al celor din ALDE. Daca acest guvern va pica la motiunea de cenzura, atunci evident ca asumarea raspunderii pentru alegerea in doua tururi nu va intra in vigoare, deci se va merge in continuare pe alegerea intr-un singur tur, lucru care, dupa parerea mea, este multumitor si pentru PSD, dar si pentru PNL – peste 70% din primarii PNL nu va imaginati ca vor sa se duca la 'taiere'.

Miza mare este incercarea de organizare a alegerile anticipate si nu numai incercarea, ci fortarea organizarii alegerilor anticipate, lucru pe care eu il estimez ca nu prezinta decat un simplu interes politic de castig electoral pentru PNL, dar in rest stabilitatea tarii este afectata. Nu suntem intr-o criza politica ce ar justifica demararea unui proces de alegeri anticipate. Pentru economie e foarte prost. Nu in ultimul rand, toata administratia din Romania, publica si locala, va fi blocata timp de patru luni. Nimeni nu va mai lucra nimic. Serviciile pentru cetateni vor functiona prost, pentru toti contribuabilii, fie ca vorbim de persoane, fie de companii, pentru ca toti functionarii vor sta sa se gandeasca cine vine la putere, ce se intampla in urma schimbarii de putere, ce ministri noi vin, ce directori si asa mai departe si nimeni nu va mai lucra.

Castigul care se urmareste este majoritatea din Parlament si cu acelasi Guvern. Aici este o situatie caraghioasa. Eu, in 2005, am refuzat sa ma lansez intr-o aventura, pentru ca aveam o majoritate care putea sa functioneze si care nu ne impiedica in niciun fel. De altfel, nici actualul Guvern nu s-a lovit in Parlament de vreun obstacol care sa justifice alegerile anticipate. De aceea, eu cred ca actuala formula de guvernare, primul-ministru, partidul pe care il conduce vor avea o dificultate majora in a explica in mod coerent de ce vor sa faca alegeri anticipate. Nu cred ca cetatenii vor aplauda si vor spune «ce conteaza, 6 luni aruncam Romania in aer pentru ca vrea PNL sa obtina majoritatea absoluta in Parlament». S-ar putea ca toata aceasta chestiune sa se intoarca impotriva PNL, care sa deconteze politic aceasta miscare riscanta.

Citeste si: Turcan: Guvernul si-ar putea asuma raspunderea privind desfiintarea...

Noi am cerut alegerea primarilor in doua tururi. Noi nu putem sa votam o motiune de cenzura care sa impiedice trecerea la alegerea primarilor in doua tururi. De aceea nu ne asociem motiunii de cenzura anuntata de PSD", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.