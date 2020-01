Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca atat ca nu vor fi taiate pensiile, subliniind ca nu se doreste o crestere a varstei de pensionare.



"Cred ca sunt putini oameni care cred lucrul acesta (ca as dori cresterea varstei de pensionare - n.r.), pentru ca nu se poate ca pe fond cel care asculta o stire sa nu faca diferenta intre optiune si obligatoriu. Intre a creste varsta de pensionare obligatoriu si a putea opta sa muncesti mai mult daca vrei. Declaratia doamnei Vasilescu intareste un lucru pe care eu il consider de foarte mult timp. Si anume, ca in dialog cu PSD nu mai exista argumente rationale.

Exista o decizie a Curtii Constitutionale venita la o sesizare de neconstitutionalitate a unei doamne care a spus ca femeile sunt discriminate ca sunt obligate sa iasa la pensie la 63 de ani, in loc de 65 de ani, ca la barbati, in acelasi domeniu de activitate, care spune: 'Da, intr-adevar este o discriminare. Da, intr-adevar, femeile, daca doresc, pot sa opteze sa lucreze aceeasi perioada de timp cu barbatii'. Eu am spus lucrul acesta in spatiul public, am plecat de la un proiect de lege care este in Parlament si de acolo o serie intreaga de fake news, de politicianisme, de demagogie si de oameni fara ratiune.

Iata, subiectul cu majorarea varstei de pensionare este complet inchis. Ca vom taia pensii - nici gand. Ca nu se respecta majorarea pensiilor, lucrul acesta va fi contrazis de timp", a declarat Turcan la Digi24, potrivit dcnews.ro.