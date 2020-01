Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern de joi, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.



"Pe ordinea de zi suplimentara a fost trecuta si ordonanta de urgenta pentru prorogarea termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii pana la 1 august. Acest proiect de lege a fost inaintat in mod sfidator de catre parlamentarii PSD la finalul anului trecut, fara indicarea unei surse bugetare certe si dupa aprobarea legii plafoanelor bugetare si a legilor bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat. Acest proiect de lege pentru majorarea alocatiilor nu este posibil sa fie aplicat in acest moment, pana la identificarea unei surse bugetare. Reamintim ca PNL a fost partidul care a initiat de fiecare data proiectele de acte normative in ceea ce priveste alocatiile pentru copii: in 2015 acestea au fost majorate de la 42 de lei la 84 de lei ca urmare a unui amendament al PNL, iar in 2019, alocatiile pentru copii au fost majorate de la 84 de lei la 150 de lei, tot ca urmare a unei initiative a PNL, indicand, de asemenea, sursa bugetara pentru asigurarea acestor plati", a spus Danca intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria, relateaza Agerpres.

El a adaugat ca PNL sustine in continuare majorarea alocatiilor si in acest sens va face demersurile necesare pentru identificarea resurselor bugetare in vederea sustinerii acestor plati la prima rectificare bugetara din acest an.