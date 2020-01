UDMR voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, a anuntat presedintele UDMR, Kelemen Hunor.





Decizia UDMR vine dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat ca Executivul isi asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi.

"Noi am spus ca nu suntem de acord cu OUG sau cu angajarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi. Am avut o discutie cu premierul Ludovic Orban care mi-a spus ca urmeaza sa-si angajeze raspunderea si i-am spus ca nu sunt de acord cu schimbarea regulilor in timpul jocului. I-am spus ca vom face astfel incat acest lucru sa nu se intample, inclusiv ca vom vota o motiune de cenzura. A spus ca cunoaste pozitia noastra. Nu e nicio suparare, vom vota o motiune de cenzura si vom deschide calea spre anticipate", a declarat presedintele Kelemen Hunor, potrivit hotnews, informeaza B1.ro.