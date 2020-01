Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi ca fostul ministru de Finante Sebastian Vladescu sa primeasca inapoi banii si lingourile de aur depuse drept cautiune la DNA, in dosarul in care este judecat pentru luare de mita si trafic de influenta in legatura cu reabilitarea unor tronsoane de cale ferata.



In mai 2018, DNA a stabilit o cautiune de 1 milion de euro pentru Vladescu, iar acesta a pus la dispozitia procurorilor 1.000.000 de lei si 100.000 de euro, 3 kg de aur in lingouri (in valoare de 109.740 euro); garantii reale imobiliare asupra unor bunuri imobile evaluate la 488.640 euro; garantii reale mobiliare asupra unor sume de bani aflate in mai multe conturi bancare.

De asemenea, instanta a dispus restituirea cautiunilor depuse de fostul deputat Cristian Boureanu si Mihaela Mititelu.

"Admite contestatiile formulate de inculpatii Boureanu Cristian Alexandru, Mititelu Mihaela si Vladescu Sebastian impotriva incheierii din data de 27 noiembrie 2019, pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul ICCJ - Sectia penala. Desfiinteaza, in parte, incheierea atacata, exclusiv in privinta cererilor de restituire a cautiunii si, rejudecand, admite cererile de restituire a cautiunilor depuse de inculpatii Boureanu Cristian Alexandru, Mititelu Mihaela si Vladescu Sebastian in vederea luarii masurii preventive a controlului judiciar. Ridica indisponibilizarea instituita cu titlu de cautiune asupra sumelor de bani, precum si a bunurilor mobile si imobile constituite ca garantii reale. Dispune restituirea cautiunilor constituite de inculpati prin consemnarea de sume de bani la CEC Bank SA si prin constituire de garantii reale mobiliare si imobiliare in conformitate cu ordonantele procurorului privind luarea masurii preventive a controlului judiciar pe cautiune date in dosarul nr. 89/P/2017 la data de 03.05.2018 - fata de inculpata Mititelu Mihaela (filele 149-180, vol 4 dup) si fata de inculpatul Boureanu Cristian Alexandru (filele 74-104, vol. 4 dup) si la data de 29.05.2018, fata de inculpatul Vladescu Sebastian Teodor (filele 191-241, vol. 7 dup), in masura in care in privinta acestor bunuri nu au fost instituite masuri asiguratorii. Prezenta incheiere se comunica la CEC Bank SA si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Definitiva", se arata in decizia instantei, informeaza Agerpres.

Pe 15 noiembrie 2019, fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita si trafic de influenta, intr-un dosar de coruptie privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata.

In acelasi dosar a fost trimis in judecata si fostul deputat Cristian Boureanu, acuzat de trafic de influenta.

De asemenea, au fost deferiti Justitiei Mircea Ionut Costea (fost angajat la Ministerul Finantelor si fost director al Eximbank) - trafic de influenta si complicitate la luare de mita si Constantin Dascalu (fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor) - luare de mita.

Intr-un dosar separat, in luna martie, a fost trimis in judecata omul de afaceri Josef Hornegger, care a recunoscut ca a dat mita mai multor oficiali romani, printre care se afla si Sebastian Vladescu.

Potrivit unui comunicat al DNA, dosarul are ca obiect infractiuni de coruptie savarsite in perioada 2005 - 2017, respectiv plati in valoare de aproximativ 20 de milioane de euro de catre o companie straina, cu titlu de comisioane, unor oficiali romani in legatura cu incheierea si executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate.

Activitate infractionala in doua etape

Procurorii sustin ca activitatea infractionala s-a desfasurat in doua etape.

Astfel, prima etapa - in anul 2005, in contextul licitatiei organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentantii companiei straine au convenit cu Sebastian Vladescu, Ionut Costea si cu o persoana apropiata de conducerea CNCFR (Mihaela Mititelu - n.r.), sa le plateasca esalonat, pe toata durata contractului, un comision de 3,5% din sumele incasate de la statul roman.

In schimbul, acestor sume, oficialii romani au promis sa efectueze demersuri pentru a asigura finantarea suplimentara in vederea incheierii contractului, precum si plata la timp a facturilor emise.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, in baza caruia sumele de bani au ajuns la inculpati.

"O prima veriga a fost reprezentata de incheierea unui contract de consultanta cu o societate de avocatura, in baza caruia compania a platit, in perioada 2006 - 2011, suma totala de 39.363.071 lei, desi nu au fost prestate servicii. Urmatoarea veriga a fost reprezentata de incheierea mai multor contracte fictive intre societatea de avocatura sau societati offshore afiliate acesteia cu societati controlate de inculpati, prin care sumele de bani au ajuns la acestia. In acest mod, Vladescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit un milion de euro, Costea Mircea Ionut a primit 3.121.328,41 lei si 2.320.698 euro, iar persoana apropiata de conducerea CNCFR, administrator a unor societati comerciale, a primit 3.083.498 lei si 1.050.087 euro. A doua etapa - in cursul anului 2009, pe fondul schimbarii guvernului si al crizei economice care a dus la intarzierea platii facturilor, reprezentantii companiei straine au ajuns la o noua intelegere privind plata unui comision de 10% din sumele incasate de la statul roman catre Vladescu Sebastian (care indeplinea din nou functia de ministru de finante), Constantin Dascalu si Cristian Boureanu", arata DNA.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani, a fost creat un nou circuit fictiv, in baza caruia societatea straina a transferat 11.781.842 euro in conturile a doua companii offshore controlate de un cetatean roman cu domiciliul in strainatate.

Societati offshore

Ulterior, sumele au fost transferate prin operatiuni succesive catre alte societati offshore, stratificate pe cinci niveluri pentru a ingreuna eventuala urmarire a traseului banilor.

In ultima etapa, banii au fost transferati in conturile unor societati indicate de inculpati sau au fost retrasi in numerar si au fost inmanati acestora. Conform DNA, in acest mod, Sebastian Vladescu a primit 2.242.000 euro, Constantin Dascalu a primit 1.114.000 euro, iar Cristian Boureanu a primit 2.111.799 euro.

Totodata, directorului companiei straine, Josef Hornegger, i-a revenit suma de 1.100.000 euro.

Josef Hornegger a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, el fiind condamnat in luna iunie de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare si obligat sa plateasca suma de 1,1 milioane euro.

Potrivit DNA, diferenta dintre sumele transferate de compania straina si cele primite de inculpati o reprezinta cheltuielile presupuse de operationalizare a circuitelor financiare (infiintare si functionare companii offshore, comisioane bancare, taxe), precum si foloasele primite de alti participanti la savarsirea faptelor cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei.

Cu privire la sumele primite de intermediarii denuntatori in cauza (389.531 euro pentru prima etapa, respectiv 929.535 de euro pentru a doua etapa) s-au instituit masuri asiguratorii, in vederea confiscarii.

Faptele savarsite de compania straina si de reprezentantii acesteia fac obiectul unei investigatii deschise autoritatile judiciare din acea tara ca urmare a cooperarii judiciare cu Directia Nationala Anticoruptie.

Pentru stabilirea circuitelor financiare in care au fost implicate 43 de companii offshore si pentru identificarea bunurilor detinute de inculpati pe teritoriul altor state, DNA a cooperat cu organele judiciare din sapte jurisdictii (Austria, Elvetia, Cipru, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Lituania si Bulgaria).

Printre bunurile identificate si indisponibilizate in cursul urmaririi penale se gasesc: suma de 964.187 euro detinuta intr-un cont bancar din Elvetia; suma de 1.684.795 euro detinuta intr-un cont bancar din Marea Britanie; suma de 527.265 euro detinuta la mai multe banci din Romania; suma de 214.874 euro dintr-un cont deschis la Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate; o casa, 13 apartamente si cinci garaje situate in Bucuresti, un apartament in Neptun, trei apartamente in Navodari, mai multe terenuri in jud. Ilfov si Prahova, evaluate la 2.588.140 euro; o vila si un teren situate in Cipru evaluata la 910.000 euro; actiuni detinute la 11 societati comerciale, evaluate la sumele de 1.435.000 euro si 770.880 lei; poprirea unor sume de 7.083.784 lei, 249.049 euro si 92.935 USD datorate inculpatilor de terte persoane.

DNA precizeaza ca inculpatii au depus cautiuni insumand 4.200.000 euro, asupra carora urmeaza sa se pronunte instanta de judecata la finalizarea cauzei.