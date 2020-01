Alina Gorghiu este foarte multumita de anuntul premierului Ludovic Orban, potrivit caruia Guvernul isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi si ii invita acum pe social-democrati sa "stranga rapid semnaturile pentru motiunea de cenzura".

"Sunt foarte multumita de anuntul premierului Orban! Pe bune si fara sa gresesc un milimetru! E extraordinar ca un Guvern PNL, cu o majoritate PSD ostila alegerii primarilor in doua tururi, isi asuma acest proiect!

De ce aceasta datorie de onoare pentru PNL? Pentru ca PNL este partidul care recunoaste regula potrivit careia intr-o democratie autentica decide majoritatea! De aceea, evident ca era necesara angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi.

Timpul ne preseaza, iar romanii chiar nu mai vor sa vina si alegerile acestea locale si sa fie in vigoare tot legea aceea stramba! PNL a sustinut acelasi lucru si in 2016, dar atunci, cu toate discutiile si rugamintile, nu am primit raspunsul pe care il asteptam de la premierul Dacian Ciolos.

Acum este o alta situatie. Avem un premier liberal care a inteles sa faca exact la timpul potrivit modificarea legislatiei, pentru ca era singura cale sa ajungi la acest rezultat.

Numai astfel comunitatile locale pot avea de aici inainte primari votati majoritar, adica primari cu legitimitate, cu autoritate, de incredere pentru cetateni. Am inteles ca celor de la PSD nu le place sa fie asezata administratia locala dupa regulile astea... Asa ca ii invit sa stranga rapid semnaturile pentru motiunea de cenzura", a scris pe Facebook Alina Gorghiu.