Politica • 16 Ianuarie 2020 • 15:01 15:01 Lectura de un minut

Rares Bogdan saluta intrarea in politica a lui Moise Guran si il sfatuieste sa "doarma cu pistolul sub cap", pentru ca "in politica sunt mai multi crocodili decat in presa".

"Ma bucura intrarea in politica a lui Moise Guran, a facut presa de calitate. Salut intrarea lui in politica. (...). Imi permit sa ii dau un sfat cu prietenie si simpatie: sa stie ca in politica sunt mai multi crocodili decat in presa. Daca a crezut ca a vazut totul in presa si ca atacurile din presa au fost usturatoare, il asigur ca aici trebuie sa doarma cu pistolul sub cap pentru ca situatia e mult mai dura. Uneori poti primi loviturile de langa tine. Sa nu aiba incredere decat in cititorii sai, in fanii sai, in alegatori! Atat. In rest, in nimeni", a transmis Rares Bogdan, potrivit digi24.ro. Citeste si: Moise Guran renunta definitiv la presa pentru a se implica in...

