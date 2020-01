Ludovic Orban a declarat ca isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pentru adoptarea legii privind alegerea primarilor in doua tururi.

"Acum doi ani, am initiat un proiect de lege pentru a transpune vointa oamenilor de imbunatatire a modului de alegere a primarilor prin impunerea obligatiei ca primarul sa fie ales cu 50% plus 1. Proiectul a fost parcat neregulamentar in Parlament la o defuncta Comisie de cod electoral pentru a impiedica adoptarea de catre plenul Camerei", a spus Orban.

"Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pe proiectul de alegere a primarilor in doua tururi", a mai adaugat premierul.

"Sigur ca acest lucru va deranja, dar trebuia sa ne asumam acest risc. Guvernul are obligatia de a interveni acolo unde lucrurile nu functioneaza corect", a spus Ludovic Orban, potrivit antena3.ro.