Rares Bogdan a delarat ca daca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar veni in PNL, el demisioneaza din partid.

"Va spun din start, ca sa fie lucrurile extrem de clare. In momentul in care intra pe o usa Calin Popescu Tariceanu, Rares Bogdan iese pe cealalta usa. Timp de trei ani de zile, acest om a torpilat statul de drept. Trei ani de zile a distrus imaginea Romaniei alaturi de Liviu Dragnea. Trei ani de zile a pus pumnul in gura presei libere.

Cea mai mare boala a ultimilor 30 de ani din Romania la care trebuie sa-i punem capat este traseismul politic", a declarat Rares Bogdan, potrivit antena3.ro.