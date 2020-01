Alegerea primarilor in doua tururi reprezinta cel mai important mesaj de schimbare pe care clasa politica il poate da in 2020, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.



"Am convingerea ca Guvernul pe care il sustinem va face aceasta schimbare, indiferent de consecinte in planul jocurilor politice.

Asa cum am spus de nenumarate ori, si o repet, in acest moment nu exista niciun proiect mai important pentru Romania decat revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Asumarea unei asemenea modificari legislative urmareste cresterea increderii cetatenilor in procesele si institutiile democratice prin apropierea alesilor de cetatean", sustine Tomac.

El aminteste ca PMP a depus un proiect de lege in acest sens, adoptat de Senatul Romaniei si blocat mai apoi in Camera Deputatilor.

"Prima solicitare pe care am adresat-o Guvernului Orban inainte de investitura a fost tocmai cea de promovare a alegerii primarilor in doua tururi. Noi ne-am tinut de cuvant si am votat Guvernul, acum e randul partenerilor nostri liberali sa faca ce au promis.

Sunt sigur ca actualul Executiv va gasi cea mai buna solutie pentru ca romanii sa isi aleaga primarul in doua tururi incepand din acest an". se mai arata in postarea liderului PMP.