Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania va relua cooperarea deplina cu Republica Moldova cand va constata ca la nivel guvernamental vor avea loc actiuni pentru continuarea parcursului european, a procesului de reforma, cu precadere in domenii precum justitia, administratia si combaterea coruptiei.



"In ceea ce priveste Republica Moldova, reiterez pozitia Romaniei: parcursul european este singura si cea mai sigura cale catre reformarea profunda a institutiilor, de natura sa aduca beneficii palpabile cetatenilor sai. Din pacate, asa cum am mai spus, nu suntem deloc convinsi ca actualul Guvern de la Chisinau isi propune acest obiectiv. De aceea, vom continua doar proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetatenilor, proiectele cu impact la nivel local si proiectele de interconectare strategica. Vom relua cooperarea deplina doar atunci cand vom vedea la nivel guvernamental actiune concreta indreptata spre continuarea parcursului european, a procesului de reforma, cu precadere in domenii precum justitia, administratia si combaterea coruptiei, de natura sa asigure un parcurs democratic si predictibilitate in plan intern si extern", a spus Iohannis, la intalnirea cu sefii misiunilor diplomatice straine acreditati la Bucuresti, desfasurata la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.