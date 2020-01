MInistrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, miercuri seara, ca au fost demarate procedurile pentru modificarea legislatiei astfel incat sa fie permisa din nou vanatoarea cormonarilor.



Potrivit lui Oros, cormoranii sunt o problema reala, care afecteaza piscicultura.

"Cormoranii sunt o problema care, alaturi de alte probleme, poate sa participe la pierderi mari in acvacultura. Despagubirile sunt justificate. Am inteles de la ornitologi ca cormoranii pot produce pagube foarte mari. Este o specie protejata si nu a fost vanata in ultima perioada, s-a inmultit foarte mult si si-a schimbat arealul, patrunzand in zone din tara care pana acum nu erau intalniti. Ar trebui armonizata legislatia cu cei de la mediu, dar intr-o discutie foarte ampla cu asociatiile de protectie a animalelor. Sunt proceduri pentru a schimba legislatia in acest domeniu pentru a se reveni la vanatoarea de cormorani", a declarat Adrian Oros, la Digi24, potrivit B1.ro.