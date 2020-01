Olguta Vasilescu sustine ca PNL isi doreste organizarea alegerilor anticipate in iunie, pentru a nu mai creste pensiile, salariile si alocatiile copiilor.

"Si cand suntem mai putini ca ei parem mai puternici! Asta doar pentru ca sunt ei prea slabi! Nu numarul de parlamentari ii incurca in guvernare, ci calendarul alegerilor! Decembrie e prea departe pentru ceea ce si-au propus, 'sa renunte la populisme', adica sa taie. Cum cresterea pensiilor sau a salariilor ar trebui facuta in septembrie, iar cresterea alocatiilor au impins-o in iulie, vor alegeri in iunie. De ce? Ca sa nu le mai dea! Simplu! Faptul ca PSD ar avea majoritate in parlament si i-ar incurca la guvernare e doar o minciuna! Ce si-au propus ei sa taie pana acum si nu au reusit? Ca doar nu o sa ne intrebam ce si-au 'dorit ei sa faca'...", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.