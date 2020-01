Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu a cerut "in niciun fel" demisia Guvernului sau a premierului Ludovic Orban.



"Nu am cerut Guvernului sau premierului in niciun fel demisia, noi discutam pe oportunitati politice. Daca voi cere vreodata demisia unui guvern, veti auzi de la mine”, a declarat presedintele dupa doua zile de in care a avut intrevederi cu premierul sau cu premierul si cu ministri ai Cabinetului Orban, potrivit News.ro.

De asemenea, seful statului a anuntat ca Guvernul va promova in scurt timp o legislatie pentru alegerea primarilor in doua tururi.

In ceea ce priveste situatia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, Iohannis a spus ca functionarea acesteia va trebui reglementata printr-o lege care va fi supusa dezbaterii in Parlament.