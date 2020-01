Mihai Fifor, fostul secretar general al PSD, ii acuza pe cei din PNL ca mint in legatura cu lipsa banilor pentru majorarea alocatiilor pentru copii.

"Liberalii mint. Pentru ca asta stiu eu sa faca. Sa minta.

Mint, desigur, si cand sustin ca nu sunt bani pentru majorarea alocatiilor.

Avand ca temei aceasta minciuna, Guvernul PNL vrea sa adopte o ordonanta de urgenta, prin care care va amana termenul intrarii in vigoare a legii privind dublarea alocatiilor pentru copii, motivand ca nu exista fondurile necesare.

Guvernarea liberala minte ca nu sunt bani prevazuti in buget si prin urmare n-ar avea cum sa majoreze alocatiile copiilor.

In realitate guvernul Orban pune in scena o mascarada convenita cu presedintele Iohannis. Astfel, desi a fost promulgata, legea PSD pentru dublarea alocatiile va fi amanata de cabinetul Orban.

Direct spus, guvernul liberal nu vrea sa majoreze alocatiile copiilor, dar in schimb face tot felul de cadouri multinationalelor.

Dramatic e faptul ca in buget sunt deja banii pentru majorarea alocatiilor chiar din acest moment, in ciuda minciunilor rostogolite de liberali in spatiul public.

Lucrurile sunt extrem de simple. Acum, in buget sunt prevazute resursele pentru plata alocatiilor pana la finalul anului. Daca se aplica legea si se dubleaza alocatiile, banii vor ajunge pana la mijlocul anului. Si apoi se face rectificarea pentru completarea sumelor, deci nu exista nicio problema in a acoperi necesarul pentru aceste majorari.

In fiecare luna de guvernare PNL, Executivul s-a imprumutat cu sume mai mari decat impactul pe un an intreg al dublarii alocatiilor! Ceea ce ne arata ca, de fapt, PNL nu vrea sa majoreze alocatiile si trage de timp cu tot felul de promisiuni si asigurari, mint ca le vor mari la jumatatea anului, cer anticipate ca sa nu fie penalizati de electorat ca nu vor plati acesti bani copiilor.

Este acelasi model, acelasi dispret fata de romani, ca si in cazul majorarii pensiilor si salariilor profesorilor, de la 1 septembrie, pe care de asemenea PNL incearca sa o amane", a scris Mihai Fifor pe Facebook.