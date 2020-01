Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca punctul de pensie va fi majorat cu 40% de la 1 septembrie, dupa cum prevede legea mostenita de la PSD.



Alexandru sustine ca banii sunt prevazuti in bugetul de stat.

"Asa cum am spus-o in repetate randuri, Ministerul Muncii, eu personal, suntem aici sa aplicam legea. Nu este cazul sa supun in discutie optiunea respectarii legii. Banii sunt prevazuti in buget. Orice alta discutie nu face decat sa alimenteze o stare de teama, sa conduca la o intreaga avalansa de fake-news in societate. In acest moment, banii sunt in buget, decizia este luata, legea se va aplica asa cum este ea in vigoare. Deci 40% de la 1 septembrie", a declarat Violeta Alexandru, pentru Adevarul, citeaza B1.ro.