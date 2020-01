Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Nationale si aniversarii a 170 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, precizand ca pe 15 ianuarie se celebreaza creatia eminesciana, cheia de bolta a identitatii noastre nationale.



Seful statului a amintit, in mesajul transmis de consilierul prezidential Sergiu Nistor in cadrul sesiunii solemne a Academiei Romane, ca in urma cu zece ani Academia a propus Parlamentului instituirea zilei de nastere a lui Mihai Eminescu drept sarbatoare nationala si marcarea datei de 15 ianuarie drept zi a Culturii Romane si a felicitat institutia pentru aceasta traditie pe care a instituit-o.

"Aflata fericit intre sarbatorile unirii romanilor de la 1 Decembrie si 24 Ianuarie, 15 Ianuarie celebreaza creatia eminesciana, cheia de bolta a identitatii noastre nationale. Ziua de nastere a poetului national ne reuneste in jurul limbii si literaturii romane, ne da oportunitatea de a ne cinsti artistii, dar si ocazia de a reflecta asupra destinului culturii si patrimoniului nostru national. Ziua Culturii Nationale ne-a oferit, de fiecare data, un valoros moment de consens si de coeziune in jurul valorilor fundamentale ale spiritualitatii societatii romanesti, un prilej de bucurie pentru recunoasterea lor universala si de speranta in destinul lor european. Pentru aceasta pretioasa mostenire, ii suntem recunoscatori lui Mihai Eminescu si culturii careia El ii este Luceafar de 170 de ani!", spune Iohannis.

El arata ca a evocat deseori contributia culturii la modernizarea si europenizarea Romaniei.

"Suntem datori mostenirii 'omului deplin al culturii romanesti' sa fim responsabili si demni de aceasta mostenire. Vector al sintezei in spatiul romanesc a valorilor umanismului occidental, cultura, prin daruirea elitelor sale, a trasat tarii noastre un parcurs european, care se continua si se fructifica in zilele noastre. Educatia si scoala au constituit factorul coeziv intre generatii si au produs valorile de care societatea romaneasca a avut nevoie. Importantele repere ale acestui parcurs, de la 1848 la 1918 si pana la Revolutia romana anticomunista din 1989, au fost pregatite si animate de marile noastre personalitati culturale. Romanii au vazut in insusirea valorilor europene sansa infaptuirii idealului national si nicidecum pierderea propriei identitati. Marile centre de cultura ale Occidentului i-au inspirat pe carturari si pe politicieni in construirea unei Romanii moderne. Dupa Marea Unire, in contact cu principalele curente culturale interbelice, operele artistilor romani au obtinut o recunoastere mondiala", mentioneaza seful statului.

Citeste si: Iohannis: Nu am cerut demisia Guvernului sau a premierului Ludovic...

Klaus Iohannis indica faptul ca, in prezent, poetii si prozatorii, pictorii si cineastii "noului val", compozitorii si interpretii, artistii scenei dramatice si lirice romanesti sunt admirati peste tot in lume.

"La festivaluri si la targuri internationale, in simezele muzeelor si galeriilor de pe toate meridianele globului, operele artistilor romani si cultura romaneasca, in ansamblul ei, isi indeplinesc nobila misiune de autentic ambasador al identitatii si diversitatii societatii noastre. Din aceasta perspectiva, integrarea europeana si apartenenta Romaniei la spatiul democratic occidental, departe de a cauza un atac la identitatea nationala, reprezinta in fapt o mare oportunitate pentru creatorii care dau astazi stralucire culturii noastre. Dupa ce au fost confruntati cu cenzura comunista, artistii romani au de 30 de ani oportunitatea de a-si fructifica libertatea si au probat cu prisosinta intelepciunea de a evita capcanele demagogiei si populismului, ca si forta de a se impune prin talent si creativitate in fata globalismelor nivelatoare. Acestea sunt profilul si contributia culturii romanesti contemporane la viitorul 'dulcei Romanii'. Expresiile diversitatilor artistice, provenind din traditiile majoritatii romanesti ori din cele ale minoritatilor nationale, edifica o societate creativa, a identitatilor care contribuie laolalta la dezvoltarea durabila a comunitatilor", mai afirma Iohannis.

Potrivit presedintelui Iohannis, "stimularea creatiei si garantarea reala a libertatii creatorului, precum si sprijinirea circulatiei valorilor culturale romanesti trebuie sa fie pilonii angajamentului consecvent al statului in domeniul culturii".

"Accesul liber si nediscriminatoriu la produsul cultural, inclusiv prin edificarea unei infrastructuri culturale functionale, este obiectivul pe care trebuie sa il urmareasca o Romanie normala, tara care isi valorifica resursele strategice, intre care la loc de cinste se gasesc spiritualitatea si creativitatea. La acest angajament, programul Romania Educata, pe care l-am initiat, isi va aduce si el o contributie deosebita", spune seful statului, conform Agerpres.

Citeste si: Guvernul rus a demisionat, in urma schimbarilor anuntate de Putin

Acesta ii felicita pe cei care lucreaza in domeniul culturii. "Cu prilejul acestei sarbatori, care uneste romanii de pretutindeni, doresc sa ii felicit pe toti cei care imbogatesc, prin creatia lor, cultura nationala si sa-i salut pe cei care o servesc cu truda si angajament in institutiile publice. Lor, ca si intregii natiuni, le spun ca presedintele Romaniei se va afla, si in acest al doilea mandat, in slujba culturii romane si a protejarii patrimoniului national", conchide Iohannis.