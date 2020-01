Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca miscarea liberala din Romania poate fi consolidata in viitor, subliniind ca in cei 30 de ani de la reinfiintarea PNL a facut totul ca sa nu tradeze ideile liberale.



"Am incercat, in cei 30 de ani de cand slujesc liberalismul, sa fac tot ce tine de mine sa nu tradez ideile liberale. In anii '90 am militat cu tarie pentru o transformare profunda a Romaniei 'prin noi insine', apoi am condus primul guvern liberal de dupa Revolutie, cel care a adus integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si a adus o perioada de bunastare pentru toti romanii. (...) Miscarea liberala din Romania poate fi consolidata in viitor. Azi, liberalismul nu mai e reprezentat doar de un partid. Azi, pe aceasta scena a aparut si ALDE. La 30 de ani de la reinfiintare urez "La multi ani" Partidului National Liberal si tuturor liberalilor!", a scris Tariceanu, miercuri, pe Facebook.

De asemenea, liderul ALDE aminteste ca a fost atat simplu membru de partid, cat si presedinte al PNL, ca a fost "inauntru, dar si in afara partidului".

"Am sprijinit, dar am fost si in dezacord cu deciziile partidului. Pentru ca eu cred ca un liberal e in primul rand un om liber", a adaugat Tariceanu, potrivit Agerpres.

Calin Popescu-Tariceanu a adaugat ca in 2014 a continuat proiectul liberal.

Citeste si: Primarul din Targu Mures isi mentine afirmatiile: Nu retractez nici...

"Ambitia mea si a colegilor mei a fost aceea de a face ALDE un continuator al liberalismului conservator din Romania. Eram constient inca de atunci, la fel ca si acum, ca va necesita multa munca. Totusi, am in continuare convingerea ca alaturi de colegii mei din ALDE putem sa atingem acest obiectiv", a afirmat acesta.

Totodata, presedintele ALDE sustine ca nu exista in Romania un partid la fel de glorios ca Partidul National Liberal al Bratienilor.

"In casa parintilor mei de pe fostul bulevard Ana Ipatescu a renascut Partidul National Liberal, in zilele pline de speranta ale sfarsitului de decembrie din anul 1989. Erau acolo Dan Amedeu Lazarescu, sotul mamei mele, Sorin Bottez, Ionel Sandulescu, Nicu Enescu. Imi amintesc framantarile lor, dorinta lor de a reinnoda traditia liberala, brutal si tragic intrerupta de cizma comunista. Nu exista si nu vad cum ar mai putea exista in Romania un partid la fel de glorios ca Partidul National Liberal al Bratienilor. De numele lui se leaga independenta de stat de la 1877, faurirea Regatului Romaniei si infaptuirea Romaniei Mari. Liberalii au introdus reforma agrara, organizarea administratiei unitare, cea mai democratica Constitutie - cea din 1923", a mai scris Tariceanu.

El a mai amintit ca "dupa instalarea regimului comunist cei mai multi dintre liderii liberali au infundat temnitele comuniste, multi dintre ei platind cu viata".

Citeste si: Fifor: Liberalii mint. Pentru ca asta stiu eu sa faca. Sa minta

"Astazi, intr-o perioada in care se discuta despre incalcari ale drepturilor si libertatilor cetatenilor, intelegem mai bine de ce existenta unui partid liberal in Romania este cruciala. De aceea le-am inteles emotia si nerabdarea de a reinnoda traditia liberala. Partidul s-a reinfiintat oficial la 15 ianuarie 1990 si astazi se implinesc 30 de ani de la acest eveniment remarcabil", a evidentiat Tariceanu.